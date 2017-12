MünchenDer Siemens-Konkurrent General Electric will in seinem krisengeplagten Energiegeschäft in Deutschland 1600 Stellen streichen. Betroffen seien vor allem die Standorte Mannheim, Stuttgart, Berlin, Mönchengladbach und Kassel, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. In Berlin und Mönchengladbach soll die Fertigung geschlossen werden. GE habe die Mitarbeiter über diese Pläne informiert und werde sie mit den Arbeitnehmervertretern beraten. Auch für die Schweiz kündigte der US-Konzern Kürzungen an: Dort sollen rund 1400 Stellen wegfallen.