MünchenDer Queen einmal die Hand schütteln, das würden viele gern. Und so nutzte auch Siemens-Chef Joe Kaeser am Donnerstag die Chance, das Staatsoberhaupt in einem Siemens -Windkraftwerk in England zu empfangen. Das Problem dabei: Das Timing war denkbar ungünstig. Zur selben Zeit nämlich musste seine Personalchefin Janina Kugel den Arbeitnehmervertretern – und später der Öffentlichkeit – die Pläne für den Abbau von weltweit 6900 Arbeitsplätzen verkünden.

Zudem, wird in Industriekreisen betont, habe schon immer der Personalvorstand die Verhandlungen im Wirtschaftsausschuss geführt. Bei anderen Dax-Konzernen sei dies auch zum Beispiel bei Arbeitskämpfen nicht anders. Es sei dann nur konsequent gewesen, dass Kugel die Pläne auch der Öffentlichkeit vorgestellt hat.

Diese sehen die Schließung der Gasturbinenwerke in Leipzig und Görlitz vor – aus Sicht der Gewerkschaft ein Tabubruch. Insgesamt sollen in Deutschland 3400 Stellen wegfallen, betriebsbedingte Kündigungen sind nicht ausgeschlossen.

Bundesweit formierte sich der Protest, in Berlin demonstriert demonstriertem am Freitag 1300 Mitarbeiter gegen die massiven Einschnitte. In Leipzig verließen 500 Beschäftigte vorzeitig Betriebsversammlung. „Sie sind hochgradig enttäuscht von der angekündigten Planung und können das in keinster Weise nachvollziehen“, sagte Betriebsratsvorsitzender Mario In der Au. Die Stimmung sei explosiv gewesen. „Es sind Tränen geflossen.“

Auch der Betriebsrat positioniert sich. „Diese Ankündigung von Standortschließungen und von Personalabbau, der angeblich aus Strukturgründen alternativlos ist, das ist für uns gar keine Basis für Verhandlungen“, sagte Siemens-Gesamtbetriebsratschefin Birgit Steinborn. Betriebsbedingte Kündigungen würden zu einem „ernsthaften Zerwürfnis“ zwischen Belegschaft und Management führen.

Noch deutlicher wurde Jürgen Kerner, Hauptkassierer der IG Metall und Siemens-Aufsichtsrat: „Für ein Unternehmen wie Siemens grenzt diese Mischung aus Tatenlosigkeit und Einfallsarmut an einen Offenbarungseid des Managements.“

Siemens-Chef Kaeser hatte sich bereits vor ein paar Tagen zu dem Plänen geäußert. „Wenn dieses Geschäft eine Zukunft haben soll, dann müssen wir reagieren“, sagte er. Die Details musste dann Personalchefin Kugel im Wirtschaftsausschuss erläutern.