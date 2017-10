New YorkDie Nachrichten der vergangenen Wochen ließen es schon ahnen: Beim Siemens-Rivalen General Electric hängt der Haussegen schief. Abrupt musste Vorstandschef Jeff Immelt im vergangenen August nach 16 Jahren gehen. Er war wegen der schwachen Aktienkursentwicklung bei Investoren in die Kritik geraten. Kurze Zeit flogen eine Handvoll Spitzenmanager aus dem Konzern. Der neue Boss John Flannery schlachtete seitdem einige heilige Kühe im Unternehmen. So strich der Konzernchef beispielsweise die firmeneigenen Jets.

Jetzt weiß man, warum. General Electric hat am Freitagmorgen US-Zeit die Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht – und verfehlt damit die Erwartungen der Analysten um Längen. Der Gewinn fiel im Vergleich zum Vorjahr um 200 Millionen Dollar auf 1,8 Milliarden Dollar (rund 1,5 Milliarden Euro).