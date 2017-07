Moskau/MünchenDas Auftauchen von Siemens-Kraftwerksturbinen auf der Krim trotz EU-Sanktionen sorgt für Streit zwischen dem deutschen Konzern und seinem russischen Abnehmer. Das russische Unternehmen Technopromexport (TPE) erklärte am Freitag, man habe Siemens vor der Lieferung der vier Gasturbinen auf die Krim einen Rückkauf der Geräte angeboten. Siemens habe das Angebot jedoch abgelehnt, sagte ein TPE-Sprecher in Moskau. Der deutsche Konzern widersprach: Siemens selbst habe einen Rückkauf angeboten, sei jedoch umgekehrt bei den Russen auf Ablehnung gestoßen, erklärte ein Unternehmenssprecher in München. Die Lieferung auf die Krim sei „rechtswidrig, entgegen klarer vertraglicher Vereinbarungen“ erfolgt.