Der Vorstandsvorsitzende der Siemens AG sagt: „Man muss nicht immer ein Riesen-M&A-Thema draus machen."

Siemens-Chef Joe Kaeser will sich in Bezug auf eine mögliche Zugfusion mit Bombardier nicht in die Karten schauen lassen. Nun deutete er an, dass auch andere Formen der Kooperation vorstellbar seien.