Walpole/MünchenMehr als 50.000 Mitarbeiter beschäftigt Siemens bereits in den USA – und es sollen noch mehr werden. Diese Botschaft schickte der Technologiekonzern am Ende einer mehrtägigen USA-Reise des kompletten Vorstands auch ins Weiße Haus. Am Freitag wurde der Grundstein gelegt für eine Erweiterung des Medizintechnik-Standorts Walpole. Siemens will 300 Millionen Dollar investieren und in den kommenden zehn Jahren bis zu 700 High-Tech-Arbeitsplätze schaffen.

Der Siemens-Vorstand tagt regelmäßig einmal im Jahr an einem Auslandsstandort. Diesmal waren die USA an der Reihe, und die Siemens-Manager nutzten die Gelegenheit zu vielen Gesprächen mit Politikern unterhalb von Präsident Donald Trump. Denn Senatoren und andere Mandatsträger wissen das Engagement ausländischer Konzerne, die in ihren Wahlkreisen Arbeitsplätze schaffen, zu schätzen. Governor Charlie Baker begrüßte das Investment von Siemens denn auch. Dank Firmen wie Siemens bleibe Massachusetts einer der führenden Standorte in den sogenannten Life Sciences.