New YorkDer US-Rüstungskonzern Lockheed Martin hat vor möglichen Unregelmäßigkeiten in den Bilanzen seiner Hubschraubertochter Sikorsky gewarnt. Bislang sei eine Korrektur zwar nicht notwendig, teilte der größte Rüstungslieferant der USA am Dienstag mit. Die interne Prüfung sei aber noch nicht abgeschlossen, weshalb künftige Änderungen nicht ausgeschlossen werden könnten. Am Markt kam die Nachricht nicht gut an. Die Aktie verlor knapp drei Prozent an Wert. Lockheed hatte Sikorsky im November 2015 übernommen.

Der Konzern war zuletzt in die Kritik von US-Präsident Donald Trump geraten. Die Kosten des Kampfflugzeugs F-35 seien zu hoch, bemängelte Trump. Insidern zufolge stehen Lockheed und das US-Verteidigungsministerium kurz vor einer Einigung. Der Preis je Flieger würde damit erstmals unter die Marke von 100 Millionen Dollar fallen.