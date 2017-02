DüsseldorfDie im Umbau befindliche Solarworld will sich schrittweise von ihrem Lithium-Förderprojekt im Erzgebirge trennen. Der defizitäre Solarkonzern habe zunächst für fünf Millionen Euro 50 Prozent des Projektes an die kanadische Bacanora Minerals veräußert, teilte Solarworld am Dienstag mit. Das Gemeinschaftsunternehmen werde von beiden Firmen geführt, Bacanora übernehme aber die Investitionskosten zur Entwicklung der Förderung.

Die seit Jahren defizitäre Solarworld ist 2016 wegen des Preiskampfes in der Solarbranche noch tiefer in die Verlustzone gerutscht. Asbeck zog daher die Reißleine und will durch einen deutlichen Stellenabbau und die Konzentration auf Hochleistungsprodukte in die Gewinnzone zurückkehren.