MünchenOsram ist beim Verkauf seiner Glühbirnensparte nach China einen weiteren Schritt vorangekommen. Das Bundeswirtschaftsministerium habe die entsprechende Genehmigung erteilt, sagte ein Konzernsprecher am Montag in München. Die Bundesregierung hatte zuvor den Verkauf der Sparte namens Ledvance an ein chinesisches Bieterkonsortium untersucht.