KölnDer Spezialchemiekonzern Lanxess bekommt im kommenden Jahr einen neuen Aufsichtsratschef. Der bisherige Chefkontrolleur Rolf Stomberg wolle sein Amt zur Hauptversammlung am 15. Mai 2018 abgeben, heißt es in Kreisen des Unternehmens. Das „Manager Magazin“ hatte zuerst über den Wechsel berichtet.

Dessen Strategie, Lanxess mit voller Kraft in den Ausbau des Kautschukgeschäfts zu steuern, wurde dem Konzern zum Verhängnis. Lanxess schlitterte in die Krise, als die Kautschukpreise infolge von Überkapazitäten massiv fielen. Heitmann musste wegen „strategischer Differenzen“ gehen. Ihm wurden aber auch umstrittene Baumaßnahmen an seinem Privathaus in Hamburg angelastet, die er über Lanxess abgerechnet hatte.

Stomberg geriet im Zuge des Rauswurfs selbst in die Kritik. Ihm wurde aus Kreisen der Aktionäre vorgeworfen, Heitmanns Strategie zu lange unterstützt zu haben. Bei der Suche nach einem Nachfolger bewies er wiederum ein gutes Händchen: Er holte im April 2014 Matthias Zachert an die Vorstandsspitze, der selbst lange Zeit Finanzchef des Chemiekonzerns war und zwischenzeitlich als CFO bei der Merck KGaA arbeitete. Zachert hat den Konzern wieder auf Spur gebracht.

Die vorgesehene Neubesetzung war absehbar. Als Matthias Wolfgruber 2015 in den Aufsichtsrat von Lanxess ging, hielten in viele innerhalb und außerhalb des Konzerns für einen geeigneten Nachfolger Stombergs. Der 63-Jährige verfügt über eine tiefe Branchenkenntnis. Er war von 2007 bis 2014 Vorstandsvorsitzender des Spezialchemiekonzerns Altana aus Wesel und arbeitet derzeit als selbständiger Berater. Wer für Stomberg in den Aufsichtsrat rückt, ist offen.