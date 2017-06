Bad VilbelNach dem Scheitern der geplanten Milliarden-Übernahme durch die Finanzinvestoren Bain und Cinven setzt der Arzneimittelhersteller Stada auf eigene Stärke. Der MDax-Konzern werde an seinen im vergangenen Jahr verabschiedeten Wachstumskonzepten festhalten, sagte Stada-Chef Matthias Wiedenfels am Dienstag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Er bestätigte die Wachstumsziele bis 2019.

Der geplante Verkauf des hessischen MDax-Konzerns an das Investorenduo war nur knapp gescheitert. Wie am Vorabend bekannt geworden war, hatten 65,52 Prozent der Stada-Aktionäre bis Fristende am vergangenen Donnerstag die Kaufofferte der Beteiligungsgesellschaften angenommen - die erforderliche Mindestannahmeschwelle hatte bei 67,5 Prozent gelegen. Die Stada-Führung hatte bis zuletzt für die Annahme des Angebots geworben. „Aber unsere Aktionäre haben anders entschieden, dieses Votum haben wir voll und ganz zu akzeptieren“, sagte Wiedenfels.