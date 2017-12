Anteilseigner, die die Abfindung nicht annehmen, sollen eine jährliche Ausgleichszahlung von 3,82 Euro brutto je Aktie erhalten. Über deren Dauer machten Stada sowie Bain und Cinven keine Angaben. Die Einigung kam an der Börse gut an: Stada-Aktien waren am Mittwoch mit einem Plus von fast neun Prozent auf 88,53 Euro größter Gewinner im Nebenwerteindex MDax. „Die garantierte Dividende war eine positive Überraschung. Daraus ergibt sich eine im aktuellen Umfeld hochattraktive Dividendenrendite“, sagte ein Händler.

Bain und Cinven war Mitte August im zweiten Anlauf die Übernahme des Unternehmens geglückt. Bei der vollständigen Übernahme von Stada spielt Singer mit seinem Hedgefonds Elliott noch eine gewichtige Rolle. Einschließlich Derivaten hat er Zugriff auf mehr als 15 Prozent an Stada, das Übernahmeangebot über 66,25 Euro je Aktie hatte er nicht angenommen.

Stattdessen hatte er eine Abfindung von mindestens 74,40 Euro je Aktie gefordert, nur dann werde er einen Beherrschungsvertrag – der den Zugriff der neuen Eigentümer auf die Kasse des Unternehmens ermöglicht – unterstützen.