Der Widerstand gegen einen möglichen Verkauf von Stada an Finanzinvestoren wächst. Nachdem am Wochenende bereits die Gewerkschaft IG BCE Sorgen um die Jobs bei dem hessischen Pharmakonzern geäußert hatte, hat nun erstmals der Betriebsrat des Unternehmens das Wort ergriffen und eine Übernahme abgelehnt.

Die Interessen der Belegschaft in Deutschland ließen sich am besten vertreten, „wenn Stada als eigenständiges Unternehmen erhalten bleibt“, erklärte die Mitarbeitervertretung am Dienstagabend in einer Mitteilung, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Dem möglichen Verkauf an einen Investor stehe man kritisch gegenüber und mache sich Sorgen um die Arbeitsplätze in Deutschland.