Eigentlich geht es bei dem Aktionärstreffen in Frankfurt vor allem darum, ob es den neuen Eigentümern, den Finanzinvestoren Bain und Cinven, gelingt, Stada unter ihre volle Kontrolle zu bekommen – also einen Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag abzuschließen. Dazu benötigen sie auf der außerordentlichen Hauptversammlung 75 Prozent der Stimmen. Gemeinsam verfügen Bain und Cinven nur über rund 65 Prozent der Anteile. Einige Aktionäre wollen die Zusammenkunft im Frankfurter Congress Center aber ebenfalls nutzen, um noch mal das Tohuwabohu im vergangenen Jahr zu thematisieren: Krach zwischen Vorstand und Aufsichtsrat, gegenseitige Verdächtigungen und Intrigen. Von fragwürdigen Geschäften ist die Rede, von Beraterverträgen ohne erkennbare Gegenleistung und sogar von einer möglichen Spionageaffäre.

Goldschmidt, der einst in Münster Politik und Wirtschaftsgeografie studierte, leitete bislang das US-Geschäft des Generikaherstellers Sandoz. Die Verhandlungen mit Goldschmidt sollen sich über mehrere Wochen erstreckt haben. Dass der Sandoz-Mutterkonzern Novartis entschied, das US-Geschäft zu verkleinern, dürfte Goldschmidt die Entscheidung zusätzlich erleichtert haben. Albrecht, der zuvor unter anderem Ratiopharm geführt und die neuen Stada-Eigentümer bei der Übernahme beraten hatte, ließ bereits bei seinem Amtsantritt im Oktober wissen, dass er den Chefposten nur für eine begrenzte Zeit übernehmen werde und anschließend in eine „nicht-geschäftsführende“ Position wechseln wolle. Nach Lage der Dinge dürfte damit der Aufsichtsrat oder ein Beratergremium gemeint sein. Bis es im September soweit ist, will Albrecht als Vorstandschef noch „mit Volldampf“ am Erneuerungskurs von Stada arbeiten.

Herausforderungen und massive Konflikte