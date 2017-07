FrankfurtNach der gescheiterten Übernahme von Stada durch die Finanzinvestoren Bain und Cinven greifen die unterlegenen Bieter einem Magazinbericht zufolge womöglich erneut an. Advent und Permira erwögen einen neuen Anlauf zum Kauf des Arzneimittelherstellers, berichtete die „Wirtschaftswoche“ am Mittwoch unter Berufung auf Finanzkreise. In einem neuerlichen Poker hätten Bain und Cinven allerdings wohl bessere Karten. „Die waren schon weiter im Prozess und haben einen klaren Startvorteil“, zitierte das Magazin einen Insider. Advent und Permira wollten sich dazu nicht äußern.

Reuters hatte bereits in der vergangenen Woche berichtet, dass Advent und Permira weiter an Stada interessiert wären. Sie planten aber nicht, in einen neuen Bieterwettstreit mit Bain und Cinven einzusteigen, wenn diese wie erwartet ein neues Angebot vorlegten, sagten Insider.