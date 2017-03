Der Aufsichtsrat von Stada werde am Mittwoch über die Angebote beraten. In Finanzkreisen wird erwartet, dass der hessische Arzneimittelhersteller mit beiden Bietergruppen weiter verhandelt. Advent und Bain hatten bereits vorher je 58 Euro in Aussicht gestellt, Cinven war – zunächst allein – mit 56 Euro ins Rennen gegangen. Der „Financial Times“ zufolge stellen beide Konsortien eine Erhöhung des Preises in Aussicht, wenn eine finale Prüfung der Bücher möglich sei. Die Finanzinvestoren und Stada wollten sich dazu nicht äußern.