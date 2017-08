Bad VilbelBeim Arzneimittelhersteller Stada hat die angestrebte Übernahme durch die Finanzinvestoren Bain und Cinven im zweiten Quartal Spuren in der Bilanz hinterlassen. Der MDax-Konzern steigerte zwar seinen Umsatz um 7 Prozent auf knapp 577 Millionen Euro, wie er am Donnerstag in Bad Vilbel mitteilte.