2013 verkaufte der Vorstand unter Retzlaff die Markenrechte an dem wohl bekanntesten Stada-Produkt, dem Sonnenschutzmittel Ladival, an einen Bekannten – womöglich, um damit unauffällig den Gewinn zu steigern. Vor seinen Aktionären verschleierten Retzlaff und seine damaligen Vorstandskollegen den Ladival-Verkauf. Erst als die WirtschaftsWoche im vergangenen Herbst exklusiv darüber berichtete , wurde das anrüchige Geschäft publik. Nach einer Attacke durch den aktivistischen Investor AOC meldete sich Retzlaff zunächst krank – und dann ganz aus dem Unternehmen ab.

Sein Nachfolger wurde Matthias Wiedenfels, der frühere Rechtsvorstand von Stada. Jurist Wiedenfels könnte die möglichen Pflichtverletzungen von Retzlaff, wie die überhöhten Beraterverträge, gedeckt haben. Zu Beginn seiner Amtszeit soll Wiedenfels in seinem Dienstwagen eine Wanze entdeckt haben – der Fall verlief dann jedoch im Sande. Als Vorstandschef setzte er sich deutlich von seinem Förderer und Vorgänger Retzlaff ab, brachte Stada auch wieder in Schwung und fiel ansonsten durch seine Streitereien mit Aufsichtsratschef Oetker auf.

Stada gerät wegen des Verkaufs der Sonnenschutzmittel-Marke Ladival unter Beschuss, über den die WirtschaftsWoche berichtete. Der Pharmakonzern kündigte jetzt Konsequenzen an und leitet eine Überprüfung ein.

Stada gibt Untersuchung zu dubiosem Ladival-Deal in Auftrag

Oetker stammt, wie der Name vermuten lässt, aus der Bielefelder Backpulver-Dynastie. Beide misstrauten wohl einander, beharkten sich mithilfe von Kanzleien, PR-Agenturen und Gutachten. Wiedenfels stand einer Übernahme von Stada durch Finanzinvestoren offensichtlich offener gegenüber als Oetker. Um über den Stand der Übernahmeverhandlungen auf dem Laufenden zu sein, richtete der Aufsichtsrat einen Adhoc-Ausschuss ein – was in der Umgebung von Wiedenfels durchaus als unbotmäßige Einmischung empfunden wurde.

Wiedenfels trat Oetker wohl auch zu selbstbewusst auf, auch von den Managementfähigkeiten des damaligen Stada-Chefs soll Pudding-Erbe Oetker alles andere als angetan gewesen sein. Im Sommer 2017 trat Wiedenfels dann „mit sofortiger Wirkung“ zurück, Oetker soll ihn dazu gedrängt haben. Was letztendlich den Ausschlag gab, ist bis heute unklar.