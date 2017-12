Es waren herzliche Handschläge, die sich Serbiens Präsident Aleksandar Vučić und die chinesischen Manager von He Steel vor einem Jahr im Stahlwerk Smederevo gegeben haben. Die Freude von Vučić über die Präsenz der Chinesen ist verständlich. Denn dass das rückständige Stahlwerk nahe Belgrad mit He Steel überhaupt einen Käufer gefunden hat, galt Beobachtern als Überraschung.

Für Erstaunen sorgte auch die jüngste Ankündigung des chinesischen Stahlkochers. So berichteten serbische Medien vor wenigen Tagen, dass He Steel die Produktion in Serbien weiter steigern will. 1,8 Millionen Tonnen Stahl sollen 2018 in Smederevo produziert werden. In diesem Jahr waren es noch 1,5 Millionen Tonnen.