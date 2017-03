DuisburgVor der möglicherweise entscheidenden Verhandlungsrunde im laufenden Stahl-Tarifkonflikt haben sich am Dienstag nach Angaben der IG Metall mehr als 3000 Beschäftigte an einem Warnstreik beteiligt. In Duisburg hätten unter anderem Stahlkocher von Thyssenkrupp und ArcelorMittal für rund zwei Stunden die Arbeit niedergelegt, teilte die Gewerkschaft mit.

Auch im hessischen Dillenburg sei es am Nachmittag im Werk des Edelstahlherstellers Outokumpu zu einem Warnstreik gekommen, an dem sich rund 350 Beschäftigte beteiligt hätten. Die Aktionen sollen an diesem Mittwoch mit einer Kundgebung in Duisburg fortgesetzt werden.