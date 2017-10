MünchenSalzgitter zieht sich beim Hamburger Kupferkonzern Aurubis teilweise zurück. Der Stahlkonzern zahlt eine vor sieben Jahren ausgegebene Umtauschanleihe nicht in bar zurück, sondern gibt den Zeichnern dafür Aurubis-Aktien aus, wie Salzgitter am Dienstag mitteilte. Damit sinkt die Beteiligung an Aurubis auf rund 16 von 25 Prozent. „Die Salzgitter AG bleibt damit Kernaktionär der Aurubis“, betonte das Unternehmen aber. Noch vor zwei Jahren hatte Vorstandschef Heinz Jörg Fuhrmann mit einer Fusion mit Aurubis geliebäugelt.