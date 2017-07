Um stärker an neuen Antibiotika forschen zu können, brauche die Pharma-Forschung „alternative Anreizmodelle“, schreibt Stefan Oschmann in einem Gastkommentar für die WirtschaftsWoche. Oschmann, der auch Präsident des europäischen Pharmaverbandes EFPIA ist, schlägt dazu etwa „öffentliche Zuschüsse für die Forschung oder eine einmalige Vergütung für die Entwicklung eines neuen Antibiotikums“ vor. Der Merck-Chef fordert insgesamt stärkere Anstrengungen, um Antibiotika-Resistenzen in den Griff zu bekommen.

Die Entwicklung neuer Antibiotika sei für die Pharmaindustrie jedoch „wirtschaftlich betrachtet schwierig“, da neue Präparate nur als Mittel der letzten Reserve eingesetzt werden dürfen. „Denn weil sie ja gerade möglichst wenig eingesetzt werden sollen, bieten diese Wirkstoffe kaum Anreize für Unternehmen, das entsprechende finanzielle Entwicklungsrisiko auf sich zu nehmen“, schreibt Oschmann.