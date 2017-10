Hinter Jan Wegner erstrahlten die Türme der Deutschen Bank im flauen Licht der Vormittagssonne. Am Projektor vor dem Leiter der Strategieabteilung von K+S lag das Ergebnis monatelanger Sitzungen. Ein Dutzend Szenarien habe man bei K+S laut Wegner durchgerechnet und „denkoffen“ diskutiert, wie der Kasseler Düngemittelkonzern zukunftsfit gemacht werden könne. Fotografieren dürfe man die Folien aber nicht. Und Details aus dem Gespräch dürfen auch nicht zitiert werden. K+S will an diesem Tag zwar sein neues Zukunftskonzept in alle Welt tragen. Details sollen dann aber doch besser unter Verschluss bleiben.

Lange wurde die neue Zukunftsstrategie des gebeutelten Rohstoffkonzerns K+S erwartet. Seit Burkhard Lohr im Mai den Chefsessel von seinem Vorgänger Norbert Steiner übernahm, warten Anleger auf ein neues Konzept des Dax-Absteigers. Die Spekulationen reichten von der Vorstellung eines Ankeraktionärs bis zu einer Abspaltung der Salzsparte.