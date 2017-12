MünchenBäckermeister Fritz Schlund aus Aying hatte die Idee schon vor längerer Zeit. Jeden Tag liefert er Bio-Backwaren im Großraum München aus, gerne würde er seine sechs Dieseltransporter durch umweltfreundlichere Gefährte ersetzen. Doch einen elektrischen Lieferwagen, der seinen Anforderungen entspricht, gibt es bislang nicht.

Schlund hat sich mit anderen Handwerkern zusammengeschlossen und ein Lastenheft formuliert. Auf 80 Seiten sind Achsabstand, Abmessungen und Reichweite definiert, die die kleinen und mittelständischen Firmen in der Stadt für sinnvoll halten. Rechnen würde sich der Einsatz allemal, glaubt der Bäckermeister: „Werkstattkosten sind günstiger, Kraftstoffkosten fallen weg, ein Elektrotransporter wird sich schnell lohnen.“

Fündig wurden Schlund und Kollegen in Aachen bei „Streetscooter“. Das in der Branche mittlerweile gut bekannte Start-up zweier Hochschullehrer entwickelt seit 2010 elektrische Lieferwagen für den Stadtverkehr und zeigt den etablierten Anbietern von VW bis Daimler wie man Kundenwünsche erfüllt. Entwickelt haben sie den Scooter nach dem sogenannten „Design-Thinking“-Ansatz, der sich streng an den Bedürfnissen der Nutzer orientiert. Heraus kam ein Fahrzeug, das zwar weder durch besondere Fahreigenschaften besticht noch mit der garantierten Reichweite von 80 Kilometern Rekorde aufstellt. Aber das muss es auch nicht. „Schließlich bewegt sich ein Postauto im Schnitt mit 3,6 Kilometer pro Stunde, da braucht man auch keine große Reichweite“, sagt Markus Döhn, zuständig für die Elektromobilität der Deutschen Post.