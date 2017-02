Gibraltar/KielDer Kaufpreis für die größte Segeljacht der Welt ist ein Geheimnis. Spekuliert wird über 400 Millionen Euro und mehr. Doch der Auftraggeber, der russische Milliardär Andrej Melnitschenko, soll bei der Werft in Kiel nicht alle Forderungen beglichen haben. Wegen einer Klage wurde die „Sailing Yacht A“ in Gibraltar an die Kette gelegt. Erst vor zwei Wochen hatte die keilförmige Mega-Jacht mit dem futuristischen Aussehen – entworfen von Stardesigner Philippe Starck – Kiel verlassen.

Die Behörden in Gibraltar bestätigten am Montag der Deutschen Presse-Agentur die Zwangsmaßnahme. Demnach darf das 143 Meter lange Schiff mit seinen 90 Meter hohen Masten den Hafen des britischen Überseegebiets an der Südspitze Spaniens nicht verlassen. Am Montag war eine Anhörung vor einem Gericht in Gibraltar angesetzt.