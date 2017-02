Blau, pink, grün oder braun, von überall her strahlen die Besucher bunte Verpackungen und Produktstände an. Egal ob Glassäulen voller farbiger Schokolinsen oder der Stand eines niederländischen Produzenten, der mit seinen Süßigkeiten die bunten Rechtecke des Malers Piet Mondrian nachstellt: Wer über Süßwarenmesse ISM in Köln geht, sieht sich von einem Meer aus Farben umringt. Abseits des kunterbunten Farbgestaltung zeigt sich die die Branche aber auch von einer anderen Seite: Snacks sollen das Klima schonen, aus fair gehandelten Rohstoffen entstehen und für manche noch gleich glutenfrei sein.

Besonders gut lässt sich dieser Trend bei noch jungen Unternehmen beobachten. Die „Newcomer Area“ befindet sich mitten in einer der Messehallen und grenzt sich nicht nur durch den Namen von der Umgebung ab. Statt Lind und Balsen stellen hier Start-ups wie „Papicante“, „Pechkeks“ und „Mindcookie“ ihre Neuheiten aus. Die Stände hier sind deutlich kleiner als bei den großen der Branche. Trotzdem werden die Aussteller gut besucht. Einkäufer verschiedenen Supermarktketten haben sich von der Werbung der ISM überzeugen lassen und den Weg zu den Newcomern gefunden.