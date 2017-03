HolzmindenDer Duft- und Aromenhersteller Symrise wird von einem starken Geschäft mit Menthol und Duftstoffen sowie Aromen für Süßwaren und Getränke beflügelt. Nach einem Rekordergebnis 2016 zeigt sich der Vorstand auch für dieses Jahr zuversichtlich. „Unser Anspruch ist es und bleibt es, eines der am schnellsten wachsenden und profitabelsten Unternehmen unserer Branche zu sein“, sagte Vorstandschef Heinz-Jürgen Bertram am Dienstag in Frankfurt. Gleichwohl werde 2017 ein „anspruchsvolles Jahr“; Gegenwind komme von den aktuellen politischen Konflikten jedoch nicht aus dem eigenen Geschäft. „Deshalb sind wir erstmal vorsichtig beim Ausblick an manchen Stellen.“

Für 2017 rechnet der Vorstand mit einer operativen Rendite (Ebitda-Marge), die mit rund 20 Prozent leicht unter dem Vorjahresniveau von 21,5 Prozent liegen soll. Die Niedersachsen wollen aber weiter deutlich stärker wachsen als der weltweite Markt für Duftstoffe und Aromen, für den ein Zuwachs von etwa drei Prozent unterstellt wird.