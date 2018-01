 IG Metall macht Weg für neue Verhandlungen frei

Im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie will die IG Metall einen neuen Anlauf für eine Einigung mit den Arbeitgebern machen. Der Vorstand der Gewerkschaft stellte am Freitag die Entscheidung für eine Ausweitung der Streiks auf 24 Stunden zurück. Werde bis Samstagmittag keine Einigung erzielt, sei der Vorstand auf eine Ausweitung der Auseinandersetzung vorbereitet, sagte Gewerkschaftschef Jörg Hofmann in Frankfurt.