PekingDer US-Elektroautobauer Tesla treibt seine Pläne zum Bau von Fahrzeugen in China voran. Der Branchenpionier gab am Donnerstag bekannt, mit der Stadtverwaltung von Shanghai darüber Gespräche zu führen. Einen Zeitplan nannte Tesla nicht. Bis Ende des Jahres sollte allerdings mehr Klarheit herrschen. Auch welcher Partner für den Autobau in China infrage kommt, sagte Tesla nicht. In der Volksrepublik braucht der Elektroautobauer nach den Vorgaben ein Gemeinschaftsunternehmen mit mindestens einem heimischen Partner. Spekulationen konzentrieren sich auf den Internetkonzern Tencent, nachdem er sich Anfang des Jahres für 1,8 Milliarden Dollar mit fünf Prozent an Tesla beteiligte.