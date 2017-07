Bild vergrößern Bis Dezember will der Autobauer die Fertigung auf 20.000 Fahrzeuge des Modells pro Monat hochschrauben. Reuters Bild:

Mit dem Model 3 will Tesla nun auch in den Massenmarkt vorstoßen. Der 35.000 Dollar teure Elektrowagen geht ab Freitag in die Serienproduktion. Es wird aber einige Zeit dauern, die zahlreichen Bestellungen abzuarbeiten.