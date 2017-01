Bild vergrößern Tesla will in seiner Batteriefabrik Komponenten für die eigene Model-3-Serie bauen. Reuters Bild:

In der Wüste von Nevada bauen Tesla und Panasonic an der Elektromobilität der Zukunft: In der „Gigafactory“ wurde der Produktionsstart der Lithium-Ionen-Akkus eingeläutet, die Tesla so dringend für seine Fahrzeuge braucht.