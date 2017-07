San FranciscoTesla-Chef Elon Musk hat nach eigenen Angaben eine mündliche Genehmigung der US-Regierung für seine geplante Untergrund-Magnetbahn zwischen New York City und Washington. Auf Twitter teilte der Unternehmer, der auch die Raketenfirma SpaceX leitet, am Donnerstag mit, die Fahrzeit seiner „Hyperloop“-Schnellbahn zwischen den beiden Städten werde 29 Minuten betragen. In weiteren Twitter-Kurznachrichten kündigte er ähnliche Projekte im Großraum Los Angeles und in Texas an.