DüsseldorfDass Hersteller in der Automobilbranche die Fahrzeuge des Konkurrenten anmieten, ist üblich. Zumindest teilte das jetzt der Daimler-Konzern mit. Vielleicht wollen die Schwaben damit aber auch nur einen äußerst peinlichen Vorfall herunterspielen.

Denn wie der „Spiegel“ in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, soll sich Daimler einen Tesla Model X über den Autovermieter Sixt geliehen haben, um sich Einblicke in die Technologie des US-Konkurrenten Tesla zu verschaffen. Doch nach dem Ende der siebenwöchigen Mietzeit soll der Wagen mit einem Schaden in fünfstelliger Höhe zurückgegeben worden sein.