JerusalemDie Ratiopharm-Mutter Teva sieht sich nach eigenen Angaben wegen finanzieller Schwierigkeiten zu drastischen Maßnahmen gezwungen. Der weltgrößte Generika-Hersteller erklärte am Montag, er sei zu umgehenden und umfassenden Schritte entschlossen, um seine finanzielle Lage zu stabilisieren. Das Unternehmen äußerte sich in einem von Reuters eingesehenen Brief an das Parlament seines Heimatlandes Israel.

Um welche Schritte es sich handelt, wurde in dem Brief nicht mitgeteilt. Vergangene Woche war aus einem Medienbericht hervorgegangen, dass Teva fast jeden vierten Arbeitsplatz in Israel und zahlreiche weitere Stellen in den USA abbauen will.