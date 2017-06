Trotzdem schickt Müller zwei Vertraute ins niedersächsische Dissen, um dort das neue Werk vorzubereiten. Volker Fiege, zuvor Produktionsleiter bei Sachsenmilch in Leppersdorf, übernimmt die Leitung des Neubauprojekts, Müllers Schwiegersohn Andreas Hoh, der in Sachsen den Kraftwerksbau geleitet hat, plant die Technik. Ein Insider berichtet, dass jetzt jede atmosphärische Störung in Dissen umgehend den Konzernboss in der Schweiz erreicht.

So erfährt Müller etwa von einem ökologisch bewegten Nachbarn, der Haus und Grund nicht verkaufen will, schon gar nicht an den Kapitalisten Theo Müller. Der mag so etwas nicht und steuert mit Verve dagegen. So wie im Dezember 2004, als Greenpeace-Aktivisten im Nikolauskostüm vor der Konzernzentrale im schwäbischen Aretsried gegen angebliche Genmilch protestieren. Persönlich soll sich der Seniorchef, Seite an Seite mit Werkschützern und Sohn Theo junior, den „Schurken“ entgegengestellt haben, selbst Fäuste sollen geflogen sein.