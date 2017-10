DüsseldorfAngesichts des wachsenden Widerstands der Tata-Steel-Beschäftigten in den Niederlanden gegen eine Fusion mit der Stahlsparte von Thyssenkrupp will das Management die Wogen glätten. „Das Joint Venture bietet uns die Möglichkeit, ein noch stärkeres Unternehmen zu gründen, das sowohl wachsen als auch unseren anspruchsvollen Kunden noch mehr qualitativ hochwertige High-Tech-Produkte bieten kann“, hieß in einer Erklärung des Europachefs von Tata Steel, Hans Fischer. Es habe konstruktive Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern gegeben, um deren Unterstützung man sich bemühe.

Der Gesamtbetriebsrat der 10.000 Beschäftigten von Tata Steel Nederlands (TSN) hatte die Pläne zuvor am Freitag abgelehnt. Die Arbeitnehmervertreter befürchten wie auch die von Thyssenkrupp den Abbau zahlreicher Stellen. Zudem sorgen sie sich um die Tragfähigkeit des Joint Ventures, das mit Schulden in Höhe von 6,5 Milliarden Euro an den Start gehen soll.