DuisburgDer Betriebsrat der Stahlsparte von Thyssen-Krupp rechnet für das abgelaufene Geschäftsjahr mit steigenden Gewinnen des Bereichs und sieht auch daher keinen Grund für eine Fusion mit Tata Steel. „Ich gehe davon aus, dass wir in diesem Jahr ein sehr gutes Ergebnis haben“, sagte Stahlbetriebsratschef Günter Back am Mittwoch vor Journalisten in Duisburg. Das operative Ergebnis werde wohl höher ausfallen als im Vorjahr, als die Sparte einen operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) von 315 Millionen Euro eingefahren hatte. Das Geschäftsjahr 2016/17 war Ende September zu Ende gegangen. Die Bilanz will der Konzern Ende November vorlegen.

Nach neun Monaten hatte die Stahlsparte bereits operativ 352 Millionen Euro verdient – 70 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. „Wir gehören zu den besten Stahlunternehmen“, betonte Back. Er warf dem Vorstand vor, die Stahlsparte als Sanierungsfall darzustellen, um damit die geplante Fusion mit Tata zu begründen. Das Gegenteil sei der Fall. „Die Geschäftsentwicklung des Stahls kann nicht der Grund für die Fusion sein.“