FrankfurtThyssen-Krupp spielt einem Magazinbericht zufolge einen Börsengang der Stahlsparte durch. Konzernchef Heinrich Hiesinger arbeite bereits an einem Plan B, sollte die anvisierte Fusion des Bereichs mit Tata Steel nicht zustande kommen, schreibt die „Wirtschaftswoche“ ohne Angabe von Quellen.

Auf Druck der Investoren spiele Hiesinger eine Ausgliederung der Stahlsparte in eine neue Tochter durch. Diese könne dann an die Börse gebracht werden. „Ich verweise auf frühere Äußerungen, ob, wann und mit wem es zu einer Konsolidierung kommt, ist weiterhin offen“, sagte ein Thyssen-Krupp-Sprecher am Freitag dazu. Es gebe keinen neuen Stand.