JerusalemIn Israel zieht die Korruptionsaffäre um einen milliardenschweren Rüstungsauftrag an Thyssen-Krupp weitere Kreise. Die Polizei verhörte am Montag sechs Verdächtige. Dabei handelte es sich nach Auskunft einer Sprecherin sowohl um Beamte als auch um Privatpersonen. Es gehe um Vorwürfe der Bestechung, des Betrugs und der Steuervergehen. Drei der Verdächtigen bleiben demnach in Untersuchungshaft, für einen vierten wurde Hausarrest angeordnet. Weitere Einzelheiten wurden nicht bekannt.

Der Fall dreht sich um einen zwei Milliarden Dollar schweren Auftrag für die Thyssen-Krupp-Marinesparte. Sie soll drei U-Boote und vier Patrouillenboote an die israelische Marine liefern. Auch deutsche Behörden untersuchen den Deal.