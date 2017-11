DüsseldorfIm Streit um die geplante Stahlfusion von Thyssen-Krupp mit Tata Steel hat die IG Metall am Dienstag einen Forderungskatalog vorgelegt. „Bisher gab es vor allem warme Worte statt belastbarer Auskünfte“, hieß es in einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Infoblatt der Gewerkschaft. „Unter diesen Umständen können wir diesem Joint Venture nicht zustimmen.“ Die IG Metall erwarte, dass ihre Forderungen und Fragen bis zum 10. November beantwortet würden.

Insgesamt stellte die Gewerkschaft zehn Forderungen auf. „Wir fordern Beschäftigungsgarantien von der Thyssen-Krupp AG“, hieß es. Es müsse Garantien für Standorte und Anlagen geben und klare Investitionszusagen. Thyssenkrupp müsse sich verpflichten, seine Anteile an dem Joint Venture langfristig zu halten. Thyssenkrupp und Tata wollen jeweils 50 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen halten. Die Gewerkschaft forderte zudem, dass die Mitbestimmung auch für die in den Niederlanden geplante Holding erhalten bleibt.