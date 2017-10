Die IG Metall hält sich auch nach ersten Gesprächen mit dem Vorstand von Thyssenkrupp über die Fusion der Stahlsparte mit Tata Steel eine Ablehnung der Pläne offen. Verhandlungen über eine Fusion mit Tata seien diese Gespräche ohnehin nicht, hieß es am Sonntag auf einer Seite der Gewerkschaft im Internet (www.es-geht-um-uns.de). "Wir gehen die Gespräche völlig ergebnisoffen an", erklärte der IG Metall-Unternehmensbeauftragte Markus Grolms, der die Interessen der Beschäftigten in der Arbeitsgruppe vertritt. "Nichts ist tabu, auch ein Nein zur Fusion nicht."