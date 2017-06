Der Essener Stahl- und Technologiekonzern Thyssenkrupp plant weitere Stellenstreichungen in seiner Sparte Anlagenbau. Ziel sei es, mit den auch in anderen Bereichen geplanten Kostensenkungen einen dreistelligen Millionenbetrag einzusparen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Zum Umfang der geplanten Stellenstreichungen wollte ein Sprecher keine Stellung nehmen.

Nach Informationen des „Manager-Magazin“ (Freitagsausgabe) sollen Kosten in Höhe von insgesamt 250 Millionen Euro eingespart werden. Geplant seien unter anderem Produktionsverlagerungen von Deutschland in Billiglohnländer und Kapazitätsanpassungen, so das Magazin.