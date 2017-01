Im Ringen um die Zukunft der Stahlsparte hat Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger erneut für eine Fusion geworben. „Ob, wann und mit wem ein Konsolidierungsschritt kommen wird, ist aber weiterhin offen“, heißt es in einem am Freitag zur Hauptversammlung des Konzerns in Bochum verbreiteten Redetext des Konzernchefs.

Bei den seit Monaten laufenden Gesprächen mit dem Konkurrenten Tata müsse eine tragfähige Lösung für die Pensionsverpflichtungen des Unternehmens in Großbritannien gefunden werden, betonte Hiesinger. Ziel sei es, ein „zügiges“ Ergebnis zu erzielen. Nach Informationen des "Handelsblatts" (Freitag) aus konzernnahen Kreisen könnte ein möglicher Zusammenschluss mit Tata frühestens in diesem Sommer über die Bühne gehen.