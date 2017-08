Thyssenkrupp hat einen Großauftrag über eine Düngemittelanlage im Sultanat Brunei erhalten. Im Auftrag der staatlichen Brunei Fertilizer werde der Essener Mischkonzern bis 2021 eine Ammoniakanlage mit einer Kapazität von 2200 Tonnen pro Tag, eine Harnstoffanlage mit 3900 Tonnen sowie eine Harnstoffgranulierung mit 3900 Tonnen pro Tag errichten, teilte Thyssenkrupp am Montag mit. Zum Auftragsvolumen wollte sich der Konzern nicht äußern. Bei einer solchen Größenordnung bewegt es sich aber in der Regel in einem höheren dreistelligen Millionenbetrag.