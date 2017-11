Die Gewerkschaft stellt zehn Forderungen an die Thyssenkrupp-Unternehmensführung – unter anderen: Beschäftigungsgarantien, Garantien für Standorte und Anlagen, Investitionszusagen. Außerdem müsse sich das Management verpflichten, seine Anteile an dem Joint Venture langfristig zu halten. Thyssenkrupp und Tata wollen jeweils 50 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen halten. Außerdem soll die Mitbestimmung der Stahlkocher auch für die in den Niederlanden geplante Holding erhalten bleiben.

Am Dienstag lösten die Stahlfusionspläne des Essener Industriekonzerns sogar einen Streit im Bundestag aus. SPD-Fraktionsführerin Andrea Nahles befürchtet, die Fusion könnte die Stahlproduktion in Deutschland gefährden und die Montan-Mitbestimmung aushebeln. Unions-Wirtschaftspolitiker Joachim Pfeiffer äußerste Verständnis für das Vorhaben. Die AfD forderte, internationale Fusionen zum Nachteil Deutschlands sollten verboten werden. Nahles sagte, es sei unklar, ob die Fusion langfristig die Stahlproduktion in Deutschland und Europa sichere. Es komme der Verdacht auf, dass es Thyssenkrupp um „ein Abstoßen eines profitablen Teils“ gehe, der für Thyssenkrupp nicht mehr interessant sei. Das geplante Stahl-Joint-Venture könnte zu einer Art „Bad Bank“ des Unternehmens werden.