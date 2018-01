Einen heftigen Schlagabtausch haben sich auf der Hauptversammlung von Thyssenkrupp Gegner und Befürworter einer Zerschlagung des Mischkonzerns geliefert. Wie erwartet gab es zum einen scharfe Kritik von Investoren am Kurs von Vorstandschef Heinrich Hiesinger, der kein Freund einer Aufspaltung ist. Noch heftiger war aber zum Teil die Kritik an Finanzinvestor und Großaktionär Cevian, der die aktuelle Struktur für zu komplex hält. Aktionär Bernd Günther bezeichnete Cevian bei dem Aktionärstreffen am Freitag in Bochum als "schlimme, eklige Heuschrecke". Die Forderung nach einer Zerschlagung des Konzerns, der von Stahl über U-Boote bis hin zu Aufzügen eine breite Technologiepalette besitzt, sei eine "ganz üble Sache". Doch auch Hiesinger bekam sein Fett weg. Dessen Bilanz sei mit Blick auf den Ertrag der Aktionäre desaströs, kritisierte Ingo Speich von der Fondsgesellschaft Union Investment.

"Herr Hiesinger, Sie stehen jetzt sieben Jahre an der Spitze des Konzerns. Das ist eine lange Zeit – und mit Blick auf die Aktienperformance waren es leider sieben verlorene Jahre", kritisierte Speich vor den rund 1100 Anlegern im Bochumer RuhrCongress. Er hatte bereits zuvor eine Schärfung der Strategie gefordert mit klaren Renditenzielen und Zeitrahmen. Nach der geplanten Fusion der Stahlsparte mit Tata Steel müssten alle Geschäfte unter die Lupe genommen werden. Der nach der Krupp-Stiftung mit 18 Prozent zweitgrößte Einzelaktionär Cevian hat einen grundlegenden Umbau von Thyssenkrupp gefordert. "Die aktuelle Konglomeratsstruktur ist zu komplex und schwerfällig. Das ist die Ursache für die unterdurchschnittliche Leistung von Thyssenkrupp", hatte Lars Förberg, Gründer und Chef von Cevian, Reuters gesagt. "Hätte das Unternehmen seine eigenen Margenziele erreicht, wäre die Aktie 50 Euro wert, doppelt so viel wie heute."