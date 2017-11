BerlinAirbus-Chef Tom Enders ist verschiedenen Medienberichten zufolge im Rahmen von Korruptionsermittlungen in Frankreich wegen des Verkaufs von Satelliten in Kasachstan befragt worden. Enders sowie drei weitere hochrangige Mitarbeiter, darunter Verwaltungsratschef Denis Ranque, seien als Zeugen herangezogen worden, meldeten der „Spiegel“, Mediapart wie auch France Inter am Donnerstag.