Der „Figaro“ hatte bereits am Dienstag berichtet, der 58-jährige Deutsche werde abtreten – dies hatte Airbus zu diesem Zeitpunkt als „reine Spekulation“ bezeichnet. Der unter dem Spitznamen „Major Tom“ bekannte Enders steht seit 2012 an der Spitze des Konzerns, der damals noch EADS hieß.

Airbus-Chef Tom Enders gibt seinen Job im Frühjahr 2019 ab. Der Deutsche habe den Verwaltungsrat informiert, dass er keine Verlängerung seines derzeitigen Vertrags anstreben werde, teilte der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern am Freitag mit.

Derzeit halten Korruptionsermittlungen in Großbritannien und Frankreich den europäischen Luftfahrt- und Rüstungskonzern in Atem. Schon vor einigen Wochen war in Medienberichten über eine Ablösung von Enders spekuliert worden.