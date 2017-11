TokioDie Liste der japanischen Unternehmen, denen Schummeleien bei Produktdaten oder Endabnahmen nachgewiesen werden, wächst weiter. Nach Kobe Steel, Mitsubishi Materials, Nissan und Subaru gestand am Montag Toray, der führende Hersteller von Kohlefaserverbundwerkstoffen weitere Manipulationen ein. Demnach hat die Tochtergesellschaft Toray Hybrid Cord in 149 Fällen bei Teilen für Reifen und andere Produkte die Daten manipuliert, um die Anforderungen der Kunden zu erfüllen.

An der Börse in Tokio werden solche Meldungen derzeit besonders empfindlich aufgenommen. Torays Aktienkurs sackte in der Folge um satte 5,3 Prozent auf 1046 Yen ab. Denn die Aktionäre sind nicht nur durch die Tragweite des Skandals in Japan sensibilisiert, sondern auch die Bedeutung des Chemiekonzerns in vielen Industriezweigen und der Japan AG.