Der Geschäftsführer von Toyota stellt auf der CES in Las Vegas das Konzept „E-Palette“ vor.

Auf der Bühne erinnert der japanische Firmenerbe an seinen Großvater, der Toyota einst von der Herstellung von Webstühlen auf die Autoproduktion umstellte und so einen Weltkonzern schuf. Auch er selbst wolle den Konzern transformieren - vom Autohersteller zum Anbieter von Mobilitätsdiensten. Wettbewerber seien dabei nicht mehr klassische Autokonzerne, sondern IT-Giganten wie Google, Apple und Facebook. „Das Rennen ist gestartet“, sagt Toyoda. Dann geht das Licht aus.

DüsseldorfGroße Veränderungen verkündet der Chef noch selbst: Auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas tritt Akio Toyoda darum persönlich vor die versammelte IT-Prominenz. Er selbst sei ja eher ein „Car Guy“ gibt der Japaner zu. Dabei ist er eigentlich gekommen, um den schleichenden Abschied vom Auto, wie wir es kennen, zu verkünden.

Aus dem Halbdunkel taucht die Silhouette des Fahrzeugs auf, mit Toyota dieses Rennen bestreiten will: der „E-Palette“. Schon der Name dürfte den Deutschen im Publikum ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Palette klingt hierzulande nach billiger Massenware. Schlimmer ist nur die Optik: Der E-Palette sieht aus wie eine Art Schuhschachtel auf acht Rädern. Doch die Pläne, die Toyota mit dem Modell verfolgt, sind groß.

Denn das selbstfahrende Modell hat es in sich; der Innenraum ist modular und individualisierbar - vom kleinen Hotel über eine Lounge bis zum Mini-Schuhgeschäft. In seinem Imagefilm zeigt Toyoda, wie er sich seinen Einsatz in der Stadt der Zukunft vorstellt. Kleine animierte Menschen arbeiten im fahrbaren Labor, durch die Straßen wuseln hunderte kleine „E-Palette“, die Waren zustellen oder Menschen transportieren. „Heute müssen Sie zum Laden fahren, morgen kommt der Laden zu Ihnen“, schwärmt Toyoda.

Das alles könnte man leicht als Phantasie abtun, wäre da nicht die schiere Marktmacht der Japaner. Mit über zehn Millionen verkauften Fahrzeugen gehört Toyota zu den größten Autoherstellern der Welt. Seine Zurückhaltung bei neuen Geschäftsmodellen auf der Straße hat der Weltkonzern mittlerweile aufgegeben. Und er schmiedet neue Allianzen. Anders als viele Konkurrenten plant Toyota keinen Alleingang, sondern hat mehrere Partner gewonnen, mit denen man für den „E-Palette“ zusammenarbeiten will.